Cremonese, Alvini: «Per me questa è una gara molto significativa»

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Io vedo una squadra che cresce, nello spirito di gruppo, per me questa è una gara molto significativa. Altre cose non mi interessano, mi interessa solo il campo e ho pensato soltanto a dare il meglio per i miei calciatori, per la mia squadra. Non è questo che mi preoccupa, il ruolo dell’allenatore è questo: io ho quasi 800 panchine, non mi preoccupa. Penso a cosa può fare la squadra».