Cremonese, ultimatum ad Alvini: contro l’Udinese ultima occasione

Zero vittorie, ultimo posto e appena quattro punti dopo undici giornate: Alvini rischia grosso e contro l’Udinese sarà ultima chance

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la proprietà non sarebbe contenta sin qui ma ha dato l’ultimatum al tecnico. Contro i friulani dovesse arrivare una sconfitta per la Cremonese si potrebbero separare le strade con Andreazzoli in pole per sostituirlo.