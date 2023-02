Cremonese, Ballardini: «Abbiamo il dovere di fare queste partite. Stasera...»

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Torino. Le dichiarazioni

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN.

PAROLE – «La Cremonese ha il dovere di fare queste partite, stasera lo abbiamo fatto. Nel primo tempo non eravamo molto dinamici, facevamo fatica nel gioco e nelle chiusure mentre nel secondo siamo stati molto più bravi. Coppa Italia? Abbiamo la fortuna di avere una rosa corta: parlare di seconde linee mi sembra una cosa grossa. Chiaro che ogni volta cerchiamo di schierare la miglior formazione, sia in campionato che in Coppa Italia considerando le condizioni dei giocatori».