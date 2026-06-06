Cremonese, idea Tramontano per il ruolo di direttore sportivo: ecco chi è il giovane dirigente con un passato alla Fiorentina

La Cremonese è attivamente alla ricerca del nuovo direttore sportivo e sta valutando la possibilità di affidare il ruolo ad Antonio Tramontano, dirigente giovane ma già con esperienza consolidata nel mondo del calcio. Tramontano ha maturato un percorso significativo nello scouting, con esperienze importanti alla Fiorentina e, attualmente, al West Ham.

Secondo fonti vicine al club grigiorosso, Tramontano possiede le competenze necessarie per strutturare un reparto tecnico e organizzativo in linea con la visione strategica della società. La scelta di puntare su un profilo come il suo risponde alla volontà di innovare, introducendo processi gestionali e metodologie differenti rispetto ai modelli tradizionali adottati in passato.

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Nonostante non sia l’unico club interessato al dirigente, la pista che collega Tramontano alla Cremonese appare al momento la più concreta. Il club lombardo punta a chiudere al più presto il dossier, individuando un ds capace di valorizzare il mercato e supportare la squadra nel raggiungimento degli obiettivi stagionali. La scelta del nuovo direttore sportivo sarà fondamentale per delineare le strategie future, sia nella gestione della rosa sia nella programmazione dei prossimi trasferimenti, in un campionato di Serie A sempre più competitivo.

L’interesse verso Tramontano segnala la volontà della Cremonese di innovare la propria struttura dirigenziale, con un profilo in grado di combinare visione tattica, conoscenza dei giovani talenti e capacità di gestione del mercato internazionale.