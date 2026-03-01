Connect with us
Cremonese, parla Giacchetta: «Tutte le sfide non sono mai perse in partenza, lo spirito per una squadra come la nostra deve essere importante»

1 ora ago

Cremonese, il ds Giacchetta ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro il Milan. Le sue parole

Nel pre‑partita della sfida tra Cremonese e Milan valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il ds dei grigiorossi, Giacchetta , è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

PAROLE – «Contro squadre di questo livello hai un peso diverso, però sono partite nelle quali devi dare il meglio di te per cementare l’autostima. Tutte le sfide non sono mai perse in partenza, lo spirito per una squadra come la nostra deve essere importante. Dobbiamo convivere con le difficoltà, per poi farci trovare pronti nelle partite più alla nostra portata».

GRUPPO ITALIANO «Abbiamo l’entusiasmo di chi vuole provare fino alla fine di restare in questa categoria, il nostro ambiente è fantastico e i tifosi ci fanno sentire anche migliori di quello che siamo. Oggi più che mai la loro vicinanza deve essere importante, dobbiamo restare sempre vivi mentalmente».

