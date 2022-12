Cremonese-Udinese 1-3 a fine primo tempo: fanno tutto Beto e Arslan

Cremonese-Udinese 1-3 al termine del primo tempo dell’amichevole in vista della ripresa. Protagonisti Beto e Arslan

E’ terminato con uno spettacolare 1-3 il primo tempo di Cremonese-Udinese, ultimo impegno amichevole per le squadre prima della ripresa della Serie A.

Grigiorossi in vantaggio grazie all’autorete di Beto al 12′, quando l’attaccante trova una sfortunata deviazione di testa su sviluppi di punizione. Svantaggio rimontato nel giro di 7 minuti dalla doppietta di Arslan, implacabile per due volte in area prima che proprio Beto metta la firma sul 3-1.