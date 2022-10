Cremonese Udinese 0-0 LIVE: non si sblocca il match dello Zini al 45′

Allo stadio Zini, il match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Zini, Cremonese e Udinese si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023.

Sintesi Cremonese Udinese 0-0 MOVIOLA

1′ Iniziato il match allo Zini.

4′ Pereyra ci prova subito l’Udinese, ma Carnesecchi è pronto con i piedi.

5′ Ammonito Sernicola per una trattenuta su Arslan. Ancora Udinese pericolosa con Lovric, il suo tiro è centrale e preda del portiere grigio rosso.

7′ Udinese ancora pericolosa con Udogie, il suo colpo di testa non trova lo specchio.

13′ Irrati controlla una trattenuta tra Bijol e Dessers in area Udinese. Dopo un rapido check del Var si può continuare a giocare.

15′ Partenza vivace allo Zini per le due squadre.

18′ Meglio l’Udinese sin qui che sta giocando un po’ più sciolta rispetto alla squadra di Alvini.

22′ Cambio forzato per la Cremonese, dentro Bonaiuto e fuori Dessers.

25′ Possesso palla a favore dei bianconeri, Cremonese che al momento si sta difendendo bene.

30′ Azione pericolosa per l’Udinese ancora con Deulofeu protagonista, il suo cross attraversa tutta l’area senza trovare la deviazione dei compagni.

35′ Valeri mette in mezzo un cross interessante per Okereke che non riesce a trovare l’impatto verso la porta.

38′ Ancora Okereke pericoloso, il suo colpo di testa è debole e Silvestri riesce parare.

41′ Arslan cade in area e reclama un calcio di rigore. Irrati è vicino e fa proseguire.

45′ Un minuto di recupero.

46′ Termina qui la prima frazione.

INTERVALLO

Migliore in campo: PAGELLE

Cremonese Udinese 0-0: risultato e tabellino

RETI:

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Locoshvili, Aiwu; Sernicola, Meite, Ascacibar, Valeri; Pickel; Okereke, Dessers (22′ Bonaiuto). A disposizione: Sarr, Saro, Hendry, Vasquez, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Ghiglione, Castagnetti, Afena Gyan, Escalante, Quagliata, Milanese, Tsadjout, Zanimacchia. All. Alvini

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Makengo, Jajalo, Beto, Abankwah. Nuytinck, Ehizibue, Samardzic, Nestorovski. All. Sottil

Ammoniti: Sernicola (C)