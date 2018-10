Cristiano Ronaldo e la causa stupro: già speso 1 milione di dollari. E il legale prepara l’asso

Caso stupro: Cristiano Ronaldo ha già speso 1 milione di dollari per difendersi dalle accuse. E intanto il legale prepara l’asso

L’inchiesta sul presunto stupro del 2009 è costata a Cristiano Ronaldo già 1 milione di dollari. E’ questa la cifra circolata sulle pagine del Sun. Cristiano non ha badato a spese per tenere pulita la sua immagine e, dopo aver versato 375mila dollari per gettare il silenzio sulla storia con un accordo extragiudiziale nel 2010, sta per mettere insieme una super squadra: tra loro, un esperto di medicina legale, un ex agente di polizia e un addetto alle pubbliche relazioni per maneggiare il caso con i media di mezzo pianeta. La materia più incandescente è dentro ai file di Football Leaks: secondo il giocatore della Juventus sarebbero artefatti e non utilizzabili, secondo l’accusa sarebbero fondamentali.

Intanto il legale di CR7 prepara l’asso: se Kathryn Mayorga dopo il presunto abuso fosse tornata con Ronaldo nel locale Rain? Questo scenario renderebbe poco credibile la sua versione. Nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità importanti anche dal fronte Mayorga. I legali vogliono aggiungere nuove prove con campioni di Dna delle parti intime da rianalizzare. In più, in sede civile, vorrebbero dimostrare come non sia più valido l’accordo extragiudiziale del 2010. I negoziati all’epoca durarono poco meno di un giorno. Inoltre, la donna fu costretta a stilare una lista con i nomi di tutte le persone alle quali aveva dato dettagli sulla notte.