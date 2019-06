Cristiano Ronaldo ancora a caccia: nel mirino il secondo titolo col Portogallo dopo la vittoria all’Europeo del 2016

Cristiano Ronaldo è ancora a caccia. Di vittorie, di titoli, di primati. E’ la sua indole. E la asseconda fino all’ultima partita della stagione. Quella di stasera tra Portogallo ed Olanda, che poi coincide con la terza finale della sua carriera in Nazionale.

I lusitani, infatti, scenderanno in campo al Do Dragao di Oporto davanti al pubblico di casa per l’ultimo atto della Nations League. Con il chiaro obiettivo, per CR7, di spezzare in positivo il bilancio di parità nelle finali disputate col Portogallo: persa quella contro la Grecia ad Euro2004, vinta invece quella con la Francia nel 2016. Questa sera il verdetto, di fronte l’Olanda dei ragazzini terribili De Ligt e De Jong.