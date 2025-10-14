Cristiano Ronaldo è di nuovo leggenda: doppietta all’Ungheria e nuovo record Mondiale. CR7 eterno, staccati Messi e Lewandowski

Cristiano Ronaldo non si accontenta mai. Nella serata di martedì, durante la partita di qualificazione al Mondiale 2026 contro l’Ungheria, il capitano del Portogallo non si è limitato a segnare un gol, ma ha messo a segno una doppietta, di cui la seconda rete su calcio di rigore, riscrivendo un’altra incredibile pagina della storia del calcio.

Con queste due reti, CR7 è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nelle fasi di qualificazione ai Campionati del Mondo. Un record che testimonia una longevità e una fame di gol senza precedenti. Il suo bottino personale in queste competizioni sale ora alla stratosferica cifra di 41 gol in 51 partite disputate. Con il primo gol della serata aveva eguagliato e superato il precedente detentore del record, il guatemalteco Carlos Ruiz, fermo a 39 reti, ma con la seconda marcatura ha consolidato il suo primato, staccandolo ulteriormente.

Il viaggio di Ronaldo verso questo traguardo è stato impressionante: sette gol nelle qualificazioni per il Mondiale 2006, otto per quello del 2014, ben quindici per Russia 2018, e sei nel percorso verso Qatar 2022. Ora, nel cammino per il torneo del 2026, è già a quota cinque reti in appena quattro incontri. L’unica anomalia in questa straordinaria carriera resta la campagna di qualificazione per il Mondiale del 2010 in Sudafrica, l’unica in cui non è riuscito a trovare la via del gol.

Questo ennesimo record amplia ulteriormente il divario con gli altri grandi bomber ancora in attività: i suoi rivali più vicini, Lionel Messi e Robert Lewandowski, sono rispettivamente a quota 36 e 32 gol, a testimonianza della grandezza dell’impresa compiuta dalla leggenda portoghese.