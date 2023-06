Al De Kuip, il match valido per la finale di Nations League tra Croazia e Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al De Kuip di Rotterdam, Croazia e Spagna si sfidano nella finale della Nations League.

Sintesi Croazia-Spagna 0-0

1′ Si comincia – Partiti al De Kuip

6′ Croazia in controllo – Modric e compagni al momento in controllo del pallone

9′ Livakovic rischia grosso – Il portiere non perfetto sul tiro da lontano di Ruiz, Morata si avventa sul pallone ma è in fuorigioco

12′ Gavi a un passo dal gol – Il centrocampista ruba palla e tira subito dal limite. Livakovic immobile, palla fuori di un niente

20′ Check in corso – Si sta rivedendo un tocco di mano in area di Ivanusec

21′ Check terminato – Non c’è il calcio di rigore per gli spagnoli

23′ Palla gol Croazia – Lanciato in profondità Kramaric, la difesa lo chiude proprio all’ultimo

30′ Perisic di testa – Va in cielo l’esterno su un cross dalla destra, para Unai Simon

37′ Altra occasione per i croati – Brozovic, in mezzo all’area, mette in mezzo un rasoterra sul quale però nessuno riesce ad intervenire

39′ Ancora Perisic – Altro cross dalla destra e taglio dell’esterno, che di testa prova ad impensierire Unai Simon senza riuscirci

42′ Primo acuto di Morata – Cross calibrato di Jordi Alba sulla testa dell’attaccante, che mette però alto

45′ Fine primo tempo – Niente recupero e duplice fischio dell’arbitro

SECONDO TEMPO

45′ Si riparte – Comincia la ripresa

50′ A un passo dal gol Juranovic – A farfalle Unai Simon sul cross dalla sua destra, l’esterno stoppa e prova il diagonale, palla fuori

56′ Asensio di testa – Il numero 10 anticipa Gavi sul cross di Jordi Alba, palla alta di poco

60′ Ci arriva di testa Pasalic – Ancora l’atalantino sul cross di Perisic, palla sull’esterno della rete

61′ Cambio nella Croazia – Fuori Pasalic, dentro Petkovic

65′ Rodri dalla distanza – Pericolosa botta da lontano del centrocampista, sassata fuori non di molto

66′ Due cambi nella Spagna – Fuori Yeremy Pino e Morata, dentro Ansu Fati e Joselu

76′ Pressing spagnolo – Tripla conclusione, quella finale di Asensio si spegne a lato

80′ Giallo per Gavi – Netta la trattenuta su Modric

Migliore in campo: a fine partita

Croazia-Spagna 0-0: risultato e tabellino

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Erlic, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic (61′ Petkovic), Kramaric, Ivanusec. Allenatore: Dalic.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Fabian Ruiz, Rodri; Asensio, Gavi, Yeremy Pino (66′ Ansu Fati); Morata (66′ Joselu). Allenatore: de la Fuente.

Ammoniti: 80′ Gavi