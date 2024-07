Nations League, BELGIO-ISRAELE si giocherà in CAMPO NEUTRO: ecco il motivo

La sfida di Nations League tra Belgio e Israele si giocherà in campo neutro: nessuna città belga ha dato l’ok per ospitare la gara: il motivo

Belgio-Israele, partita di Nations League in calendario il prossimo 6 settembre si giocherà in campo neutro, probabilmente in Ungheria, come riportato dal portale belga Actu Foot.

Il motivo è legato alla sicurezza, considerata la tensione sempre maggiore per il conflitto nella Striscia di Gaza, che rischia di allargarsi nel resto della regione. Per timore di attentati nessuna città belga ha voluto ospitare la gara.