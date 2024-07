Spalletti Italia, Azzurri da rifare: a settembre c'è la Francia

Luciano Spalletti ha poco tempo per rifare l’Italia: a settembre inizia la Nations League e poi dopo le qualificazioni ai mondiali

Dopo la debacle dell’Italia agli Europei gli Azzurri di Luciano Spalletti si preparano al prossimo impegno, il 6 settembre, contro la Francia in trasferta per la Nations League.

Come riportato dal Corriere della Sera, il ct dopo l’eliminazione si è isolato dal mondo, circondato dagli affetti famigliari e degli amici più vicini. In poco meno di un anno è passato da salvatore della patria dopo lo Scudetto a Napoli ad allenatore in bilico – e a novembre con le elezioni in FIGC ancora di più – e ora è chiamato a fare risultati per riportare la nazionale al mondiale. Possibile che contro la Francia ci siano molte novità: il ct conta che il mercato aiuto Zaniolo e Kean a risollevarsi, che Ricci si prenda il Torino sulle spalle, che Fagioli si conquisti un posto alla Juve e che Tonali torni dalla squalifica. E poi Pafundi: non è certamente Yamal, ma contro la Norvegia nell’Europeo Under 19 ha dimostrato quelle qualità che avevano convinto Mancini.

Da Euro 2024 riportiamo a casa solo due note positive: Donnarumma e Calafiori, sperando che all’Arsenal l’ex Bologna faccia quello step in più. infine le stelle: Barella e Chiesa hanno deluso, il ct spera nella loro voglia di riscatto.