Cuadrado dice ADDIO all’Inter: «L’anno più DIFFICILE della mia CARRIERA. Dico solo GRAZIE A DIO»

Cuadrado SALUTA l’Inter con un RIMPIANTO: «L’anno più difficile della mia carriera». La lettera social dell’esterno ormai ex nerazzurro

Ieri è stata la giornata degli addii in casa Inter, col club meneghino che ha salutato i vari calciatori con i quali si è interrotto il rapporto con la fine del contratto: su tutti l’ex Juve Juan Cuadrado, protagonista di una stagione parecchio sfortunata lo scorso anno per via dell’infortunio al tendine d’Achille. Ecco le parole dell’esterno nerazzurro.

IL MESSAGGIO – «L’anno più difficile della mia carriera per infortunio. Ma questo è il calcio. Ma non è come cadi, ma come ti rialzi. E con l’aiuto di Dio . So che avrò un’altra opportunità per continuare a godere di ciò che amo Grazie @inter e a tutti i miei compagni».