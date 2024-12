Cudrig Juve, parla l’agente: «Poteva andare via in prestito. Ecco perché il ragazzo è rimasto a Torino»

Cudrig Juve, l’agente Frangiamone lo racconta in esclusiva a Juventusnews24: tutte le dichiarazioni sul bianconero

Uno dei veterani della Juventus Next Gen è sicuramente Nicolò Cudrig. In esclusiva per Juventusnews24 ha parlato il suo agente Fulvio Frangiamone, collaboratore dell’agenzia GR Sports.

Sicuramente c’erano altri club sul giocatore: come avete maturato la decisione di restare alla Juve?

«Cudrig aveva possibilità di andare via ma in prestito e memori dell’anno precedente si è preferito continuare il percorso di crescita alla Juventus, che è un club con un organico valido, con strutture all’avanguardia, un allenatore forte come lo era Montero e adesso uno altrettanto valido come Brambilla che è già stato mister di Nicolò negli anni precedenti. Abbiamo deciso di restare alla Juve per continuare questo percorso di crescita sperando di maturare tecnicamente al punto tale di essere ceduto magari in futuro in una squadra di Serie B o di Seria A. È ovvio che tutti quelli che sono alla Juve sognano la Prima Squadra ed è giusto che i giocatori si sacrifichino e coltivino i loro sogni. Per avere le possibilità di salire con i grandi, certe volte oltre al merito e all’impegno ci vogliono anche le circostanze, le opportunità che possono permettere di accelerare la carriera dei giocatori».