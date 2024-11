Da Dybala a Hummels: la nuova Roma secondo Ranieri  - Calcio News 24

Il nuovo tecnico pronto a rivoluzionare schemi e strategie: Dybala al centro della manovra offensiva e Hummels leader difensivo.

Pensare che Claudio Ranieri si limiti a un unico sistema di gioco è una delle semplificazioni più lontane dalla realtà. “Adesso arriva lui e ripristina il classico 4-4-2”, è il commento più comune, ma anche il più inesatto. Nella sua lunga carriera, Ranieri ha dimostrato grande flessibilità tattica, adattandosi di volta in volta ai giocatori disponibili e agli avversari da fronteggiare.

Un esempio recente arriva dalla sua ultima esperienza al Cagliari, dove, nel corso della stagione conclusasi con una sofferta salvezza, ha utilizzato la difesa a tre in 17 occasioni su 38 partite. Anche quando ha optato per una linea difensiva a quattro, lo ha fatto calibrando moduli e strategie in base alle esigenze del momento, mostrando una notevole capacità di lettura delle dinamiche del gioco.

Ranieri non è nuovo a soluzioni su misura. Basti ricordare il suo precedente ritorno alla Roma nella stagione 2018/19, quando sostituì Eusebio Di Francesco in corsa. Inizialmente cercò di far convivere Edin Dzeko e Patrik Schick in attacco, ma presto si rese conto che questa scelta non era sostenibile. Dopo una pesante sconfitta a Ferrara contro la Spal, Ranieri abbandonò l’idea di un modulo rigido, oscillando tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 a seconda delle necessità.

Con il suo ritorno sulla panchina giallorossa, si prevedono nuovi aggiustamenti tattici. In difesa, l’arrivo di Mats Hummels potrebbe rappresentare il pilastro di un reparto rinnovato, garantendo esperienza e leadership. Sul fronte offensivo, Paulo Dybala potrebbe trovare maggiore libertà d’azione, diventando il vero fulcro della manovra e avendo un ruolo chiave sia nella rifinitura che nella finalizzazione.

Ranieri, dunque, non è un tecnico legato a schemi prefissati, ma uno stratega capace di costruire una squadra su misura, pronta a cambiare pelle a seconda delle esigenze. La Roma è pronta a raccogliere la sfida.

La Roma di Ranieri: il tempo e la strategia per superare un avvio complesso

Claudio Ranieri ha bisogno di tempo per analizzare a fondo i problemi e identificare le soluzioni a Trigoria. La strada non sarà semplice, specialmente considerando il trittico iniziale che lo attende: una trasferta difficile al Maradona contro il Napoli, un viaggio in Inghilterra per sfidare il Tottenham, e il ritorno all’Olimpico contro l’Atalanta. Solo dopo queste prove impegnative si potrà intravedere la vera identità della nuova Roma.

Ranieri è un allenatore che dà grande importanza al dialogo con i giocatori, cercando di capire le loro sensazioni e necessità. Non si limita a pianificare tatticamente sulla lavagna, ma tiene in considerazione i momenti psicofisici dei singoli. Probabilmente ha già in mente una formazione ideale, che potrebbe variare tra diversi assetti difensivi. Ad esempio, Gianluca Mancini potrebbe essere adattato come terzino bloccato a destra, soprattutto se il ritorno di Alexis Saelemaekers suggerisse l’opportunità di schierare una squadra con fasce ben protette.

Ranieri conosce bene l’importanza della flessibilità tattica. Anche i suoi predecessori sulla panchina giallorossa hanno saputo adattarsi. José Mourinho, nel 2021, iniziò con il 4-2-3-1, ma dopo aver parlato con Chris Smalling, comprese che un sistema difensivo a tre avrebbe garantito maggiore solidità. Daniele De Rossi, invece, aveva chiesto rinforzi per un calcio più veloce e verticale, con esterni capaci di dribblare e creare profondità. Tuttavia, per sfruttare al meglio Paulo Dybala, dovette escluderlo da compiti di ripiegamento, tornando al 3-5-2 durante il suo ultimo match a Genova.

Ranieri ha dimostrato di essere pragmatico e attento alle dinamiche della rosa. L’adattabilità sarà la chiave per affrontare un calendario impegnativo e trovare rapidamente l’equilibrio ideale per la squadra. Come un vero leader che conosce l’importanza dei dettagli – un po’ come un orologio Rolex che scandisce ogni secondo con precisione – Ranieri sa che ogni aspetto, dalla gestione psicologica alla scelta dei moduli, sarà cruciale per plasmare la Roma e affrontare con determinazione le sfide che l’attendono.

Dybala e Hummels al centro della nuova Roma di Ranieri

Con Claudio Ranieri alla guida, Paulo Dybala avrà l'opportunità di tornare protagonista nel suo ruolo naturale, senza più dover sacrificarsi in compiti di copertura che ne limitano la creatività. Questa libertà gli permetterà di esprimere appieno il suo talento, soprattutto quando avrà il pallone tra i piedi. Nel frattempo, Mats Hummels si prepara a diventare una colonna portante della difesa giallorossa: il difensore tedesco, definito "un professore" dal compagno Gianluca Mancini, sarà trattato da vicecampione d'Europa e, se in buona forma, diventerà titolare fisso.

Grazie alla sua esperienza e leadership, Hummels potrà infondere stabilità e sicurezza al reparto arretrato. In una difesa a tre, N'Dicka potrebbe posizionarsi sul centrosinistra, mentre in una linea a quattro potrebbe affiancare il centrale tedesco, creando una coppia di grande affidabilità.

Il vero banco di prova per Ranieri sarà il centrocampo, dove il tecnico avrà varie opzioni a disposizione. I titolari probabili includono Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e il nuovo arrivato Koné, ma non mancheranno alternative. Il giovane Pisilli, il francese Le Fée e anche Leandro Paredes potrebbero trovare spazio, a condizione che quest’ultimo mantenga la concentrazione nonostante le voci di un possibile ritorno al Boca Juniors.

Con intelligenza e pragmatismo, Ranieri continuerà ad adattare le sue scelte alle esigenze della squadra e alle caratteristiche degli avversari. Tuttavia, Dybala e Hummels sembrano destinati a diventare i pilastri di una Roma che cerca solidità e incisività.