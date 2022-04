Dalbert torna all’Inter? Futuro al Cagliari a rischio per l’esterno brasiliano che dovrà far bene in questo finale di stagione

Arrivato in estate dall’Inter in prestito con diritto di riscatto, si giocherà interamente il suo futuro in questa fase finale di campionato per poter convincere a pieno società e allenatore: parliamo dell’esterno brasiliano Henrique Dalbert.

Il laterale mancino ha un riscatto dai nerazzurri pari a 7 milioni di euro, una cifra non certo di poco conto di questi tempi, e per essere riscattato e diventare a titolo definitivo un giocatore del Cagliari dovrà mostrare di essere quel giocatore che ha mostrato alcuni alti in stagione e non quello capace di molti bassi.