Dalla Spagna – Suarez, l’uruguagio è in Italia per l’esame: pista Juventus ancora aperta

Suarez, l’uruguagio è in Italia per l’esame: pista Juventus ancora aperta, ma intanto il giocatore vuole prendere il passaporto

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, è volato in Italia con un volo privato per raggiungere Perugia e sostenere l’esame d’italiano, necessario per ottenere il passaporto. A riportare l’indiscrezione è il noto quotidiano spagnolo Marca.

IPOTESI JUVENTUS – La pista bianconera è ancora aperta, nonostante la chiusura nelle ultime ore: nel frattempo il giocatore prenderà il passaporto italiano, per il futuro ancora non ci sono indizi particolari.