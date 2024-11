Dallinga: «Bologna, anche Zirkzee iniziò con problemi come me. In Champions League possiamo ancora giocarcela. E io voglio assolutamente vincere un trofeo, è possibile»

Le parole di Thijs Dallinga, attaccante del Bologna, sul momento molto difficile di adattamento al campionato italiano

Thijs Dallinga non ha ancora lasciato un segno in Serie A. Nessun gol e molte prestazioni decisamente bocciate dalla critica. L’attaccante olandese del Bologna, arrivato dal Tolosa, è stato intervistato dal Corriere dello Sport.

ANCHE ZIRKZEE PARTI’ MALE – «Sì, ho sentito che anche lui ha avuto problemi alla sua prima stagione qui. Penso che siamo due persone completamente diverse, ma forse alcuni dei piccoli problemi iniziali che ho io adesso sono gli stessi. Questo è il calcio. Non hai tempo di adattarti: il tuo club paga tanti soldi per te, le persone si aspettano che vai a segno e giochi bene direttamente e ti supportano; per questa ragione voglio fare lo stesso e se rimango positivo posso ripagare il Bologna».

IL LILLA PROSSIMO AVVERSARIO IN CHAMPIONS – «Sono cambiati abbastanza. Il loro giovane centrale è andato al Manchester United, ma penso che siano rimasti molto fisici. Poi certamente ogni difesa ha i suoi punti deboli, dobbiamo analizzarli e sfruttarli a nostro vantaggio».

DIFFERENZE COL MONACO – «Il Monaco ha più qualità, ma il Lilla ha comunque ottime doti. Certo, possiamo vincere».

PROSPETTIVE IN EUROPA – «In Europa finora il periodo è stato difficile. Ancora non abbiamo segnato, ma il momento può cambiare molto velocemente. Questo format ti dà ancora la possibilità di andare avanti. I giochi non sono ancora fatti, abbiamo ancora tempo e partite per passare il turno».

GLI OBIETTIVI DEL BOLOGNA – «Ci sono tante cose per cui lottare questa stagione. Il sogno è vincere la Coppa Italia, andare avanti in Champions League e arrivare il più in alto possibile in serie A. Mentre a livello personale voglio tornare in campo e fare quello che ho fatto la scorsa stagione».

IL TOLOSA – «A Tolosa non eravamo tra le top favorite, ma la coppa porta qualcosa di speciale, qui la gente si aspetta di più che al Tolosa e abbiamo una buona possibilità di fare davvero bene in Coppa Italia. Vedremo dove possiamo arrivare: noi giochiamo per vincerla».