Bologna, UFFICIALE Dallinga: il comunicato della società - Calcio News 24

Dallinga è un nuovo giocatore del Bologna: il comunicato ufficiale della società rossoblù sull’attaccante olandese

Il Bologna ha annunciato l’arrivo ufficiali di Thijs Dallinga, il nuovo attaccante dei rossoblù. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO – «Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Toulouse Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Thijs Dallinga.

Ottavo calciatore dei Paesi Bassi della nostra storia, Thijs è un centravanti di buona tecnica e di ottima confidenza col gol, reduce da 73 reti nelle ultime 3 stagioni giocate. Di statura e fisicità imponente, ama dialogare coi compagni e si disimpegna bene anche fuori area, mostrando comunque un repertorio realizzativo invidiabile: segna in tutte le maniere, pure di testa e in acrobazia, sempre cercando spazio fra i difensori che lo marcano e leggendo bene le traiettorie dei cross.

Sia rifinitore che attaccante classico, dopo essersi letteralmente divorato la Serie B olandese con l’Excelsior a 21 anni (capocannoniere con 36 gol, votato migliore giocatore del campionato, promosso in Eredivisie), viene acquistato dal Tolosa in Ligue 1 e nell’anno di esordio conduce la squadra al primo titolo assoluto della storia, la vittoria in Coppa di Francia in cui con 6 gol in 6 presenze vince ancora la classifica marcatori. Alla seconda stagione coi viola aumenta il bottino di reti in campionato e inizia ad assumere una caratura internazionale: convocato dall’Olanda maggiore, debutta contro Gibilterra mentre con il suo club disputa l’Europa League e firma 4 gol in 8 partite, compresi 2 al Liverpool.

Completa l’ultima annata con 19 centri complessivi e 5 assist vincenti in 44 partite giocate. Dal luglio 2024 passa in rossoblù».