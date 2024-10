Damiani: «Scudetto? Quella squadra ha bisogno di pazienza. Le favorite sono...»

Le dichiarazioni di Oscar Damiani su quella che sarà la lotta scudetto e anche la ripresa della Nazionale in Nations League

Oscar Damiani, ex bianconero, ha rilasciato qualche dichiarazione tra Scudetto e Nazionale a JuventusNews24.

Alla luce di quanto visto ieri, è una Juve che può dire la sua per lo Scudetto già quest’anno?

«Nel complesso forse da Scudetto no, ma da Champions sicuramente si. Quest’anno Thiago Motta ha a sua disposizione una squadra molto giovane, i tifosi devono portare ancora un po’ di pazienza. Se devo dire le mie favorite sicuramente sono Inter e Napoli, le vedo più avanti in generale rispetto alle altre».

Capitolo Nazionale: dopo il flop dell’Europeo sono arrivati i risultati della Nations League. Spalletti ha già ritrovato la via giusta?

«Spalletti è bravo, si deve aver fiducia in lui. Ha inserito molti giovani in squadra e ora comincia a vedersi un gioco. Questa è una cosa positiva. Certo ci vuole pazienza, anche con la Nazionale ci sono molti giovani, non abbiamo giocatori già affermati».