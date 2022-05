Damsgaard: «Sono pronto per giocare di nuovo a calcio»

Le parole di Damsgaard al termine di una stagione difficile all’insegna degli infortuni: «Ho ricevuto un ottimo supporto dalla Sampdoria»

Mikkel Damsgaard, esterno della Sampdoria, ha raccontato la difficile stagione con la maglia blucerchiata all’insegna degli infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di sn.dk.

INFORTUNIO – «Ho lottato con un’artrite reumatoide che mi ha costretto a un intervento chirurgico e ho dovuto prendere molte medicine per farla andare via. Le mie articolazioni si sono gonfiate, specialmente il ginocchio destro. Mi faceva male e non sentivo di poterlo muovere. Mi sento davvero bene oggi, sono al top e sono fresco e pronto per giocare di nuovo a calcio».

RECUPERO – «Sto ancora prendendo medicine. Alcuni medici dicono che potrei doverla prendere per il resto della mia vita. In questo momento mi sento davvero bene e devo continuare a prendere la medicina per un po’ e poi dobbiamo vedere come andrà a finire. Ascolterò solo i medici».

SAMPDORIA – «Ho ricevuto un ottimo supporto dal club. Lo ha dimostrato, tra le altre cose, permettendomi di tornare a casa in Danimarca durante il mio periodo di riabilitazione»