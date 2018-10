Dani Alves non ci sta: «Cancelo non è il mio erede» – FOTO

Joao Cancelo erede di Dani Alves? Secondo la stampa il paragone è azzeccato ma Dani non accetta paragoni

Dani Alves è come Trony: non ci sono paragoni! Il terzino destro del PSG, ex Barcellona e Juventus, ha spedito al mittente i paragoni con Joao Cancelo. Il terzino destro portoghese della Juventus, classe ’94, sta stupendo tutti ed è finito nel mirino del Barcellona che cerca un nuovo esterno destro difensivo per sopperire alla lacuna, mai colmata, dopo l’addio di Alves. ​​Attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter, Dani Alves ha espresso il suo parere sull’operazione, in modo ironico, con tanto di risata finale – sul paragone tra lui e Joao Cancelo. «No! Nessuno è come me!» ha scritto il terzino destro ora al PSG.