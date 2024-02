Dani Olmo avvisa il Real Madrid: «Abbiamo grande motivazione»

Dani Olmo, attaccante esterno del Lipsia, ha parlato ad As in vista della sfida di questa sera in Champions contro il Real Madrid

ATTACCO – «Abbiamo perso alcuni giocatori molto importanti, ma ne abbiamo altri come Xavi (Simons), Openda, Sesko… Sono giocatori giovani, ma con un potenziale enorme, incredibile. Penso che stiamo facendo bene, siamo arrivati fin qui in Champions League e siamo pronti»

MOTIVAZIONE – «Mi è piaciuto giocare di nuovo contro una squadra spagnola e ancora di più contro il Madrid, l’anno scorso eravamo nella fase a gironi e quest’anno possiamo farlo agli ottavi di finale, non c’è motivazione più grande. E così ha fatto anche il club».

ROSE – «È emotivo, gli piace dirti cosa pensa in ogni situazione di gioco. E ha le cose chiare, l’idea del gioco, le premesse, e le trasmette bene. Dà una certa libertà nei metri finali, ma con alcune idee di base».

MODRIC – «Modric ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo, in generale e nella sua posizione. Ma quelli che arrivano, come Camavinga, Bellingham e Tchouameni sono giovani e sono sicuro che stanno imparando da lui e da altri veterani, come Kroos. Lo conosco personalmente, è un esempio, in campo e fuori. Tutti impareranno da lui».