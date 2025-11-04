Danilo Brasile, l'ex difensore della Juventus si riprende la Selecao: Ancelotti lo ha convocato per le prossime sfide. E sul Mondiale...

Danilo Brasile torna in Nazionale: Ancelotti punta su esperienza e leadership. Il centrale si è ripreso la maglia verdeoro.

Il ritorno di Danilo tra i convocati della Seleção segna un momento importante per il difensore ex Juventus e Real Madrid. A cinque mesi dall’ultima apparizione, il giocatore è stato richiamato da Carlo Ancelotti, che lo considera un punto fermo nello spogliatoio e un elemento chiave per le strategie in vista del Mondiale 2026. Dopo essere stato inserito nella prima lista di Ancelotti a maggio, Danilo era stato escluso dai raduni di settembre e ottobre a causa di piccoli problemi fisici. Ora, completamente recuperato, è pronto a dare il suo contributo.

Durante la conferenza stampa di presentazione della lista, Ancelotti ha parlato in termini entusiastici di Danilo, sottolineando la sua versatilità: «Danilo è differente, è uno dei pochi difensori brasiliani che può giocare in tutte le posizioni difensive: centrale destro e sinistro, terzino destro e sinistro. Ha esperienza e leadership, due qualità fondamentali per guidare la squadra sia in campo sia nello spogliatoio». Parole che confermano quanto il tecnico italiano punti sul difensore sia per la fase difensiva sia per il ruolo di riferimento tra i compagni.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’ex giocatore di Manchester City e Real Madrid ha costruito una carriera straordinaria, vincendo praticamente tutti i trofei di club possibili. La sua esperienza internazionale e la capacità di adattarsi a più ruoli rendono Danilo un tassello insostituibile nella rosa della Seleção, soprattutto in vista di un Mondiale in Sud America dove la pressione sarà altissima.

Ancelotti ha anche chiarito che la convocazione di Danilo, insieme ad Alex Sandro – entrambi protagonisti con il Flamengo nella finale di Libertadores del 29 novembre – rispecchia la volontà di costruire un gruppo di giocatori affidabili, pronti a gestire grandi responsabilità: «Credo che 17-18 di questi convocati potranno far parte della lista definitiva per il Mondiale. Nei prossimi sei mesi ci saranno altre convocazioni, ma la maggior parte della rosa è già definita».

Il richiamo di Danilo fa capire chiaramente le intenzioni del ct: contare su giocatori esperti e di leadership per impostare le basi del Brasile che giocherà ai Mondiali del 2026. La sua presenza non è solo tattica, ma anche simbolica: un punto di riferimento per i giovani e per chiunque entrerà a far parte della squadra. Con il ritorno in nazionale, Danilo si conferma come una pedina fondamentale della Seleção, pronta a unire qualità tecnica e carisma nello spogliatoio.

In sintesi, il nome di Danilo torna a essere centrale nel progetto di Ancelotti: affidabilità, esperienza e leadership lo rendono imprescindibile per la corsa verso il Mondiale 2026.