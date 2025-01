Danilo Napoli, salta l’affare con gli azzurri? Spunta fuori una nuova ipotesi per il difensore bianconero

Danilo Napoli, possibile ritorno in Brasile? Prima la risoluzione con la Juve, poi la decisione finale. Il punto sul futuro del difensore brasiliano

Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Danilo, ormai un separato in casa alla Juventus e prossimo a mettere la parola fine alla sua avventura in bianconero con la risoluzione del contratto in scadenza a giugno.

Poi sarà per lui l’ora di decidere sul suo futuro: il Napoli resta in attesa e al momento mantiene il vantaggio su tutte le altre pretendenti, ma nelle ultime ore Flamengo e Santos lo stanno tentando per un possibile ritorno in Brasile.