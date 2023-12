Danilo su Chiellini: «Con te ho imparato l’arte della difesa»

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale dopo l’addio al calcio di Giorgio Chiellini

PAROLE – «Come difensore sei sempre stato implacabile e pressoché imbattibile, e questa è stata la chiave per avere tutti i meriti di una carriera di successo. Ho avuto l’immenso piacere e la fortuna di trascorrere del tempo con te e di imparare giorno per giorno il calcio, l’arte della difesa, la vita nel suo complesso, ma soprattutto cosa significa essere juventini! Grazie Giorgio Chiellini. Ora inizia una nuova tappa della tua vita con la sicurezza di essere per sempre un punto di riferimento nel calcio!».