Danimarca, Damsgaard ci crede: «Al Mondiale possiamo arrivare in finale»

Il centrocampista della Sampdoria Damsgaard crede nella sua Danimarca in vista dei prossimi Mondiali

Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, ai microfoni di Ekstrabladet ha parlato della sua Danimarca in vista del prossimo Mondiale.

COPPA DEL MONDO – «Crediamo davvero di poter arrivare fino in fondo alla Coppa del Mondo, penso anche che la gente possa sentire che ci abbiamo creduto molto nei Campionati Europei. Dovevamo solo battere squadre forti come l’Inghilterra in semifinale».

