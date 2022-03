Danimarca, Eriksen in gol al Parken: «È stato da pelle d'oca...»

Christian Eriksen ha raccontato le sue emozioni dopo il gol segnato al Parken, lo stadio in cui ha rischiato la vita meno di un anno fa

In Danimarca-Serbia, Christian Eriksen ha trovato nuovamente la via del gol e lo ha fatto al Parken, lo stadio in cui meno di un anno fa rischiò la vita. E ai microfoni di Kanal 5, il danese ha raccontato le emozioni provate dopo la rete.

LE PAROLE – «Questa serata è molto importante per me. Tornare a Parken, segnare un gol e vedere un tale supporto dagli spalti… Beh, tutto questo mi fa venire la pelle d’oca».