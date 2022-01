Roma, Darboe ringrazia Mou: «Mi ha detto di essere cattivo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista giallorosso, Ebrima Darboe, svela le richieste del suo allenatore: «Nel calcio non puoi essere gentile»

«Mourinho mi ha insegnato moltissimo e mi ha aiutato tanto»: il centrocampista della Roma, Ebrima Darboe, racconta qualche aneddoto sull’allenatore giallorosso.

LE PAROLE – «Nel calcio non puoi essere gentile – dice il classe 2001 in un’intervista rilasciata al The Guardian – e lui me lo ho fatto capire: devo essere più cattivo». E’ partito dal suo paese per inseguire un sogno: «Non potevo fare altro, ringrazio Dio che ce l’ho fatta: non mi piace parlarne molto perché non è stato facile, volevo cominciare una vita migliore e continuare ad imparare a giocare a calcio». Oggi il Gambia sarà impegnato contro la Guinea: «Siamo consapevole del nostro valore, non ci spaventa il rendimento dei nostri avversari» conclude il centrocampista.