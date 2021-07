Darida: «Danimarca senza stelle, noi daremo tutto per passare il turno»

Vladimir Darida ha presentato così il quarto di finale che vedrà opposta la sua Repubblica Ceca alla Danimarca

Vladimir Darida ha presentato ai media la partita di domani che vedrà opposte Repubblica Ceca e Danimarca per i quarti di finale di Euro 2020.

Ecco le parole del centrocampista ceco: «Domani sarà uno scontro tra due squadre che puntano molto sul lavoro di squadra. La Danimarca non ha grandi stelle, ma hanno grandi qualità e giocatori che provengono dai campionati migliori del mondo. Siamo consapevoli che loro abbiano qualità e che non saremo i favoriti in campo, ma daremo tutto. Siamo pronti, io sono pronto: ieri mi sono allenato per tutta la seduta senza avere alcun problema. Se giocherò sarà una decisione del mister: nel caso, mi troverà pronto».