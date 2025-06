Davide Ancelotti, la decisione dopo il passaggio del padre sulla panchina del Brasile: nuovo percorso o ancora con Carletto?

Il futuro di Davide Ancelotti dopo l’addio al Real Madrid con il padre Carlo: tante offerte, ecco la sua decisione per la prossima stagione

Davide Ancelotti ha deciso di seguire ancora una volta il padre Carlo e farà parte dello staff tecnico del Brasile, ricoprendo il ruolo di vice-allenatore. Come riportato da The Athletic, il tecnico 35enne ha rifiutato diverse offerte – tra cui una concreta da parte dei Rangers – per accompagnare il padre in una nuova sfida storica: Carlo Ancelotti è infatti il primo allenatore non brasiliano nella storia a guidare la Seleção. Il suo incarico è cominciato a fine maggio, dopo l’esonero di Dorival Junior, e arriva al termine dell’esperienza al Real Madrid. Nonostante le tante proposte ricevute, Davide ha deciso di restare al fianco del padre, come fa ormai da oltre un decennio.

Il percorso professionale di Davide Ancelotti si è sviluppato interamente al fianco di Carlo: iniziato nel 2011 al Paris Saint-Germain come preparatore atletico, è poi passato a ruoli tecnici sempre più rilevanti tra Real Madrid, Bayern Monaco (dove ha ottenuto il ruolo di vice nel 2016), Napoli, Everton e di nuovo Madrid, dal 2021. In Brasile lo attende una nuova sfida, in un contesto nazionale e non più di club: il primo test sotto la guida di Ancelotti si è chiuso con uno 0-0 deludente contro l’Ecuador, che ha già sollevato qualche mugugno tra i tifosi. Il prossimo impegno sarà contro il Paraguay, e Davide avrà un ruolo chiave nella preparazione della squadra. Con il Mondiale del 2026 alle porte e una posizione non ancora sicura nel girone sudamericano (Brasile attualmente quarto), l’obiettivo sarà tornare a convincere sia nel gioco che nei risultati.