DAZN ritira la nuova promozione dopo le protesti degli abbonati, scatenandone di nuove – FOTO

DAZN fa un passo indietro sulla promozione a 9.90 euro al mese dopo le proteste dei vecchi clienti, ma la toppa rischia di essere peggiore del buco

Caos in casa DAZN, che nei giorni precedenti aveva lanciato una promozione per i nuovi clienti a 9.90 € al mese per vedere la Serie A. Una strategia per rialzare il numero di abbonati, ma che ha finito per scatenare la rabbia dei vecchi clienti, costretti invece a continuare a pagare il prezzo fisso.

La promozione di #DAZN a 9,90 euro, inizialmente prevista fino al 26 gennaio, è stata interrotta ieri alle 15:00 dopo giorni interi di lamentele da parte degli abbonati a prezzo pieno 😲 pic.twitter.com/AWbvXVsFDl — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) January 23, 2025

Dopo le numerose critiche ricevute DAZN ha deciso di sospenderla ieri dalle ore 15.00, anticipando di un giorno la fine della promozione. Una mossa che ha scatenato l’ironia generale, oltre che la rabbia di chi non ha avuto tempo ad approfittare della promozione, sospesa senza avviso 24 ore in anticipo.