De Bruyne: «Il City può essere favorito ma attenzione al Chelsea. Sul Pallone d'oro...»

Kevin De Bruyne ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando le emozioni vissute alla vigilia della finale di Champions League: le sue parole

Kevin De Bruyne ha parlato ai microfoni di Sky Sport racontando le emozioni vissute alla vigilia della finale di Champions League.

«Dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto in questi anni. Pallone d’Oro? non è importante a livello individuale quello che faccio ma ripetere quello che sappiamo fare come squadra. Favoriti? Potremmo esserlo perchè abbiamo vinto la Premier, in queste partite può succedere di tutto, il Chelsea è una grande squadra ma noi dobbiamo giocare come sappiamo. Chiave del match? Dobbiamo stare calmi, controllare le proprie emozioni e non perdere la tranquillità anche nei momenti difficili»