De Gea verso il ritorno in Premier League: lo cerca il Newcastle

David De Gea potrebbe tornare in Premier League: l’ex Manchester United è finito nel mirino del Newcastle dopo l’infortunio di Pope

David De Gea potrebbe tornare presto a difendere le porte della Premier League. Il portiere spagnolo è ancora senza squadra dopo l’addio al Manchester United per far spazio all’arrivo di Onana, ma ora sarebbe finito nel mirino del Newcastle.

Come riportato dal Daily Mail, l’infortunio di Pope lascerà i magpies senza il portiere titolare per almeno 4 mesi. Martin Dubravka e Loris Karius, portieri di riservi, non convincono Howe che potrebbe così puntare allo spagnolo.