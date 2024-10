De Laurentiis in tricolore officia un matrimonio: Brozovic il testimone e non manca una frecciata alla Juve

Aurelio De Laurentiis indossa la fascia tricolore e celebra un matrimonio: Brozovic testimone e non poteva mancare lo sfottò allo sposo juventino

Aurelio De Laurentiis, con il campionato fermo, si è regalato un week end da officiante ad un matrimonio. Con tanto di tricolore il presidente del Napoli ha celebrato le nozze tra Roberta Congiu e Andrea d’Agostino, manager della Coca-Cola nuovo sponsor della società partenopea. Al matrimonio, tenutosi in Lombardia, era presente anche Brozovic in qualità di testimone dello sposo, con cui è amico di lunga data. E durante la cerimonia non è mancato un momento per sfottere lo sposo per la sua presunta fede juventina.

«Lo sposo è nato nella fantastica città di Napoli e questa forse è l’occasione giusta per confessarci qualcosa? Non hai nulla di cui vergognarti e confessarti davanti a tutti noi? Mi è stato riferito e pare che ci siano anche materiali fotografici, che all’età di 8 anni alla festa di inaugurazione della vostra nuova casa, alcune persone sostengono di averti visto girovagare per i corridoi con una maglietta a strisce bianconere… Udinese? Non è che mi nascondi una latente juventinità? Nella vita si possono commettere degli errori eh».