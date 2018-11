De Ligt, il Barcellona sfida la Juventus: pronti 70 milioni

Il Barcellona si è messo di traverso nella trattativa tra la Juventus e il difensore dell’Ajax De Ligt. I bianconeri tentano con Raiola

Sarà una sfida a due per il centrale olandese Matthijs de Ligt. Il Barcellona si è fatto sotto per il classe ’99, da tempo seguito dalla Juventus. I bianconeri, nei giorni scorsi, hanno addirittura fatto visitare al giovane difensore il centro sportivo, ma i blaugrana sono pronti a dare battaglia. Braida si è infatti incontrato con Valverde e i dirigenti catalani per mettere le basi delle prossime sessioni di mercato, e il nome di De Ligt è risultato un obiettivo concreto. Ma la richiesta dell’Ajax è alta, considerati anche gli ultimi prezzi del mercato dei difensori. I Lancieri vorrebbero spingersi ad una richiesta di 70 milioni, una cifra considerevole per un giovanissimo alla prima esperienza in un top club.

Il Barcellona potrebbe avvicinarsi alle richieste degli olandesi, ma la Juventus dovrà percorrere un’altra strada. E per questo, Paratici si è incontrato nei giorni scorsi con Raiola per imbastire un accordo. L’idea è che l’intermediazione del potente agente possa strappare un prezzo di favore all’Ajax. Visti anche i rapporti continui per arrivare a Paul Pogba, questa alleanza di mercato potrebbe fare più che felici i tifosi bianconeri.