De Ligt Juve, c’è un nuovo spiraglio: possibile permanenza dell’olandese

De Ligt Juve, c’è una novità sulla situazione dell’olandese! Possibile nuovo scenario nel futuro del difensore bianconero

La situazione di De Ligt è in una fase di stallo. La Juve aspetta l’offerta da parte del Bayern Monaco da almeno 80-90 milioni euro per dare il via libera alla cessione, ma per Gazzetta.it la prossima proposta bavarese non raggiungerà certe cifre.

Se la Juve non riceverà l’offerta giusta, non è detto poi che non possa riaprirsi l’ipotesi rinnovo funzionale ad abbassare la clausola rescissoria da 120 milioni.