De Roon dopo Atalanta Borussia Dortmund: «Serata storica per noi e per il calcio italiano. Ottavi contro Arsenal o Bayern? Dico questo»

1 giorno ago

De roon Atalanta Borussia Dortmund

Il centrocampista e capitano dell’Atalanta, Marten De Roon, ha parlato così dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund

Dopo il fischio finale, De Roon ha celebrato la storica qualificazione agli ottavi di Champions League. Il tesserato ha sottolineato come l’ambiente abbia sempre creduto nell’impresa contro il Borussia Dortmund, mostrando un grande spirito. Nonostante la sofferenza conclusiva, l’attenzione è già totalmente rivolta alle eventuali prossime avversarie in campo europeo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Questa è una serata storica per noi, è veramente tanta roba. C’erano pochi che hanno creduto prima della partita, forse. Noi, il giorno dopo la partita di andata, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto che dovevamo crederci. Penso che dal primo minuto abbiamo messo in campo questo spirito, questo atteggiamento, questa consapevolezza che potevamo farcela. L’abbiamo fatto, pur soffrendo forse negli ultimi quindici-venti minuti, e poi chiudere così… non ho parole Ora Arsenal o Bayern? Ci proveremo».

