De Roon scherza: «Viviamo in un mondo in cui Hateboer ha gli stessi gol di Ibrahimovic»

Marten De Roon ha scherzato sui social dopo la vittoria dell’Atalanta contro la Lazio. Il centrocampista olandese ha fatto i complimenti ad Hans Hateboer per il suo inizio di campionato.

«Stiamo vivendo in un mondo in cui Hans Hateboer ha gli stessi gol fatti di Zlatan (Ibrahimovic). Ma che squadra è questa»

We’re living in a world in which Hans Hateboer has the same amount of goals as Zlatan. What a team this is. pic.twitter.com/JcSZ3r8Maq

