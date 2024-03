Roma, conferenza De Rossi: «Lukaku? Tutti sono in discussione. La sua condizione è da stella»

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza in vista della prossima sfida di Serie A contro il Monza

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza in vista della prossima sfida di Serie A contro il Monza. Le sue dichiarazioni:

DYBALA – «La gestione è facile quando hai tanti giocatori bravi. Quando qualcuno è stanco lo cambi senza abbassare la qualità. Dybala sta bene. Non so quante volte abbia fatto 110 minuti e poi novanta subito dopo. Dobbiamo essere contenti».

PALLADINO – «Nelle ultime partite hanno cambiato qualcosa e qualche dubbio lo abbiamo. Dobbiamo preparare più di una partita, ma siamo pronti su tutto. Palladino lo stimo molto, ci siamo sentiti qualche giorno fa, abbiamo iniziato il corso da allenatori insieme».

SMALLING – «La fase di rodaggio sta finendo e magari è solo una premura esagerata mia. Nella difesa a tre ci ha giocato per farlo stare più comodo. In futuro sarà molto importante per noi a prescindere dallo schieramento».

LUKAKU – «Tutti sono in discussione. Dybala e me compreso. Le scelte derivano dal rendimento o dalla condizione. La sua condizione è da stella, che corre e lotta sempre».