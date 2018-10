De Rossi al bivio: prima il rinnovo, poi futuro da allenatore

Daniele De Rossi dovrebbe rinnovare il contratto per un altro anno con la Roma. Per lui, poi, è pronto un futuro da allenatore

Daniele De Rossi potrebbe firmare un nuovo contratto di un anno con la Roma. Il giocatore ha ancora pochi mesi prima della scadenza ma farà delle valutazioni settimana dopo settimana, mese dopo mese. «Non sarò mai un peso per la Roma» ha detto il centrocampista e capitano romanista di recente. DDR in primavera valuterà le sue condizioni fisiche e, se non ci saranno gravi problemi, probabilmente firmerà il rinnovo per un’altra stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti non solo per il rinnovo annuale ma anche per parlare di futuro.

Il capitano giallorosso ha compiuto 35 anni a luglio e dovrà iniziare a ragionare sul da farsi. DDR ha intenzione di diventare allenatore, come ha ripetuto in diverse interviste e potrebbe cominciare subito con una panchina del settore giovanile o potrebbe affiancare Eusebio Di Francesco in prima squadra ma la seconda ipotesi, almeno per il momento, sembra essere difficilmente realizzabile nell’immediato. Il futuro però sembra segnato: almeno un altro anno in campo con i colori giallorossi, poi in panchina proprio come papà Alberto.