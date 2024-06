De Sanctis, nuova PROPOSTA per il suo futuro: la CHIAMATA arriva da un club prestigioso all’estero

De Sanctis, nuova PROPOSTA per il suo futuro: la CHIAMATA arriva da un club prestigioso che gioca all’estero

Il futuro di De Sanctis potrebbe essere in Turchia. Come riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Besiktas ha avuto già dei colloqui con l’ex dirigente della Salernitana.

Il club della città di Isanbul sta attuando diversi cambiamenti in tutti gli ambiti: dai calciatori ai dirigenti. Per De Sanctis sarebbe un ritorno in Turchia: nella stagione 2008/2009 ha difeso la porta del Galatasaray.