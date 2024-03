De Zerbi pre Brighton Roma: «Noi siamo abbastanza motivati»

Le dichiarazioni di De Zerbi in vista della sfida tra il Brighton e la Roma. Ecco le parole del tecnico ex Sassuolo

«Noi non siamo abituati a queste manifestazioni, ma siamo molto motivati. A Roma non abbiamo giocato da Brighton, possiamo fare molto meglio: metto me stesso sul banco degli imputati, ma poi ogni componente del club. Per qualificarci dobbiamo segnare cinque gol e non subirne alcuno: servirà più di una partita ottima. Spero che i ragazzi giochino liberi mentalmente e che stiano meglio fisicamente rispetto all’Olimpico»