De Zerbi: «Roma? Contro De Rossi sarà dura...»

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro l’Everton. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La Roma è un avversario duro, ma io voglio mantenere la concentrazione sull’Everton, poi avremo anche la sfida di FA Cup contro il Wolves. Sarà una partita dura con la Roma, ma se vogliamo andare avanti in Europa League sappiamo di dover giocare e vincere contro chiunque. De Rossi è un mio amico. Le nostre figlie sono grandi amiche e io ho da sempre un grandissimo rispetto per lui. Sapevo già prima che arrivasse alla Roma che sarebbe potuto essere un grande allenatore perché già da calciatore mostrava in campo un incredibile carattere e perché anche suo padre è un allenatore. Sente e respira calcio come me, ha un grande cuore, è una persona appassionata e come detto siamo grandi amici. Ma ovviamente spero di vincere io».