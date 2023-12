Decreto crescita, Calcagno: «ora gli italiani possono competere sullo stesso piano degli stranieri»

Le parole di Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, dopo la decisione del governo di togliere la proroga al decreto crescita

Soddisfazione da parte di Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, dopo la decisione del governo di togliere la proroga al decreto crescita. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo appreso con grande soddisfazione la notizia dell’abrogazione, anche per gli sportivi, della norma sugli impatriati contenuta nel Decreto Crescita, previsione che penalizzava l’intero movimento calcistico nazionale. Finalmente dal 1 gennaio 2024 calciatori italiani e stranieri potranno competere sullo stesso piano; per questo, ringrazio chi nel governo e nelle forze politiche si è mostrato sensibile alle nostre istanze e alle sorti del calcio italiano, per tutelare lo sviluppo della filiera del nostro mondo e il futuro della Nazionale».