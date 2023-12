Decreto Crescita, verso la proroga: mercato di gennaio salvo

Il mercato di gennaio per le società di Serie A è salvo perché il Governo concede per il momento una mini proroga sul Decreto Crescita

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi aveva chiesto una proroga almeno fino a luglio, in modo da “salvare” anche se parzialmente la finestra di mercato estivo. Di buono c’è che con lo slittamento a fine febbraio i club potranno muoversi con i vantaggi del Decreto Crescita per il mercato di gennaio. Facile immaginare che si scateni l’assalto al pezzo pregiato

Ma c’è un altro aspetto comunque positivo della mini proroga. I club di Serie A sperano infatti che in questi due mesi si trovi il tempo e il modo di agire sul Parlamento per avere un emendamento che faccia saltare del tutto l’abolizione o per arrivare a una moratoria che rimandi l’intera faccenda di parecchio (si parlava di 5 anni). Insomma, Lega Serie A, club e Federcalcio hanno lavorato sodo per ottenere qualcosa dal Governo e in parte ci sono riusciti, scrive La Gazzetta dello Sport.