Del Piero: «Ecco i momenti più emozionanti della mia carriera»

Del Piero, ex capitano della Juventus, racconta i momenti preferiti della sua carriera da calciatore: le parole dell’attaccante

In occasione della diretta Instagram insieme a 433, Alex Del Piero ha spiegato come sta trascorrendo il periodo di quarantena in America e ha riportato alla luce i suoi ricordi più belli da calciatore.

CONDIZIONI – «Sto molto bene, sono a Los Angeles. Torniamo in Europa molte volte, ma ora siamo qui. Ho la famiglia in Italia, mia mamma, i miei fratelli, i miei amici. Con tre bambini piccoli c’è molto da fare. Fanno lezione da casa, poi facciamo workout… Abbiamo iniziato una raccolta fondi, abbiamo comprato quattro ambulanze per la Croce Rossa. Siamo felici di questo, è stata una bella cosa».

CALCIO – «Il mio momento più emozionante è stato il gol in semifinale del Mondiale contro la Germania, per l’importanza del momento e del Paese. Segnare in quel modo, nei supplementari, contro la Germania, è stato il momento più emozionante. La Standing Ovation al Bernabeu, contro quella squadra, vincendo, è stato molto soddisfacente personalmente. Il gol contro la Fiorentina nel ’94 è stato il gol più spettacolare».