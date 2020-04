Demiral Chiellini, la Juve sta costruendo un nuovo muro

Demiral rientrerà a luglio e potrà comporre con Giorgio Chiellini un nuovo muro per la Juve del futuro

Su La Gazzetta dello Sport questa mattina si parla del rientro di Merih Demiral che dovrebbe avvenire a inizio luglio, a stagione probabilmente non ancora finita. Rientro importante per Maurizio Sarri che aveva trovato nel turco una sicurezza e un pilastro per costruire la Juve del futuro.

Acquistato da Paratici per 18 milioni, secondo la rosea, la valutazione del classe ’98 prima dell’infortunio con la Roma era già schizzata a 40 milioni