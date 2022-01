ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Demiral: «Avere Gasperini per me è una grande opportunità. Questo gioco mi piace». Parla il difensore dell’Atalanta

Merih Demiral ha parlato a DAZN nel post-partita della gara tra Lazio e Atalanta. Le sue dichiarazioni:

GARA: «Mi piace anticipare l’avversario, oggi la squadra ha giocato molto bene. Siamo molto felici».

GIOVANI: «I giovani hanno fatto molto bene, in allenamento diamo sempre il 100%. Tutti i giocatori sono sul pezzo, è la nostra mentalità».

GASPERINI: «Il lavoro con Gasperini per me è una grande opportunità perchè mi piace tantissimo giocare uomo contro uomo. Mi piace questo modo di giocare in tutte le partite».